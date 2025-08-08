La mayonesa casera potencia sabores con ingredientes frescos como ajo, remolacha o culantro, según la Dra. Camila Iregui, nutricionista, y Jonathan Angulo, chef ejecutivo, quienes destacan su papel en la reducción de aditivos mientras mejoran texturas mediante emulsiones controladas que preservan nutrientes esenciales.

Al emplear técnicas de batido específicas y combinaciones innovadoras, desde chipotle hasta cúrcuma, esta preparación no solo evita problemas digestivos asociados a conservantes industriales, sino que también extiende su vida útil con refrigeración adecuada, lo que impacta positivamente en hábitos alimenticios sostenibles.