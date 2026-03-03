Postres que no fallan: el secreto detrás de sus recetas

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El éxito de una torta húmeda radica en dos elementos fundamentales: un bizcocho esponjoso y un jarabe que lo humedezca, reveló la repostera Carol Carranzco.

Durante la demostración, mostró una variedad de creaciones, desde la clásica torta de melocotón con la fruta tanto en el interior como en la decoración hasta una carlota de chocolate con la misma base húmeda pero distintos sabores.

La clave está en el horneado, que debe lograr una miga capaz de absorber el jarabe sin deshacerse. El resultado es un postre jugoso, lleno de sabor y textura, ideal para celebraciones especiales.