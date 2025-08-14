El chef José Ignacio Benavides de Casa Vieja diseña postres que equilibran tradición y sofisticación para el Día de la Madre, incorporando ingredientes locales como frutas tropicales y técnicas que priorizan presentación sin perder esencia hogareña.

Durante su demostración, mencionó que evitar errores comunes como exceso de azúcar requiere mediciones precisas y control de temperatura.

Estas creaciones, ya demandadas en reposterías josefinas, reflejan la fusión entre patrimonio culinario y tendencias gourmet.