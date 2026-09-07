Poste de luz colapsa y cae sobre carros y peatones

La ruptura de un poste provocó la caída del tendido eléctrico en la Ruta 210, en el sector de La Colina, entre San Antonio de Desamparados y Tirrases.

Un poste de luz colapsó la noche de este lunes y provocó la caída de varios cables sobre la vía en la Ruta 210, entre Desamparados y Curridabat.

La emergencia se registró en el sector de La Colina, entre San Antonio de Desamparados y Tirrases, donde el tendido eléctrico quedó sobre la carretera y alcanzó a vehículos y peatones que se encontraban en el lugar.

Cables quedaron sobre la vía

Tras la ruptura del poste, los cables eléctricos quedaron tendidos sobre la carretera, lo que generó una situación de riesgo para las personas que transitaban por el sector.

Los vehículos que circulaban por la Ruta 210 también resultaron afectados por la caída del tendido eléctrico.

FOTOS DE LA ESCENA

Paso se mantiene regulado

Las autoridades mantienen regulado el paso por la zona mientras se atiende la emergencia y se realizan las labores necesarias para retirar el tendido y controlar la situación.

Se recomienda a los conductores y peatones que transitan entre Desamparados y Curridabat extremar las precauciones y atender las indicaciones de las autoridades mientras continúan los trabajos.

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