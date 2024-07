Las autoridades alertaron de una posible red de trata de personas que contacta a jóvenes para ofrecerles falsos empleos. Las oportunidades de trabajo cada vez son menos, lo que genera que terceros saquen provechos de quienes están en busca de una plaza. Recientemente, una fémina recibió la oferta de una supuesta plaza en el MICITT, citándola incluso a las 7:30 a.m. en las oficinas de la entidad, sin embargo, esta no apertura hasta las 8:00 a.m.