Al menos 25 personas, en su mayoría estudiantes, fueron trasladadas a un centro médico tras presentar síntomas de intoxicación durante una actividad realizada la noche de este jueves 11 de setiembre en el Centro Educativo de la localidad de Sahara de Batán, cantón de Matina en Limón.

Cuatro de los afectados fueron trasladados en condición urgente, mientras que el resto permanece estable bajo observación médica.

Según las primeras investigaciones, se presume que la intoxicación pudo deberse a alimentos en mal estado o a la exposición a algún químico utilizado en las plantaciones cercanas al centro educativo. Las autoridades locales continúan con las investigaciones para determinar la causa exacta del incidente.

Se recomienda a la población mantenerse alerta y seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias mientras se esclarece lo ocurrido.