De los futbolistas más regulares para Alajuelense en el último torneo, y una figura que logró ganarse el cariño de un amplio sector de la afición manuda. Washington Ortega seguirá en las filas del club rojinegro hasta 2028.

Así lo anunció el propio club en sus redes sociales, con el mensaje “¡Se queda!”

La publicación de Alajuelense se llenó rápidamente de comentarios positivos en favor del portero.

El guardameta uruguayo de 30 años, llegó en enero del 2025 al cuadro manudo, y acumula tres vallas invictas en los cinco partidos disputados del Apertura 2025.