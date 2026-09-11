Portero de Alajuelense tendrá trabajos diferenciados tras fuerte golpe

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

El portero de Alajuelense, Washington Ortega, tendrá trabajos diferenciados tras el fuerte golpe que sufrió durante el partido ante Marathón por la Copa Centroamericana, que terminó 2-2 en San Pedro Sula.

El guardameta uruguayo chocó contra su compañero Farbod Samadian al intentar rechazar un balón y quedó tendido en el suelo por varios minutos, aunque logró reincorporarse y terminar el partido.

Tras el pitazo final, fue trasladado a un hospital cercano como medida de prevención y por protocolo, donde le practicaron los exámenes de rigor que corroboraron que se encuentra en óptimas condiciones, según informó el departamento médico del club manudo.