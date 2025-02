Adrián de Lemos, portero costarricense del Guastatoya, evoluciona de forma positiva luego de recibir un fuerte pelotazo en el rostro durante el partido contra Malacateco por la fecha 9 de la Liga Nacional de Guatemala.

Los médicos confirmaron que sufrió una conmoción cerebral y una hemorragia nasal, aunque descartaron lesiones graves o fracturas de consideración. Tras ser trasladado a un centro médico, los exámenes determinaron una leve fractura en la nariz, además de golpes en la nariz y labios.

“Recuerdo cuando achiqué, pero de ahí no recuerdo nada. El pelotazo me hace perder la consciencia y golpeo la cara con la cancha sintética. Me duelen los dientes y se me rompieron los labios”, comentó el arquero.

De Lemos estará tres semanas fuera de las canchas y, al regresar, usará una máscara protectora.

El momento del impacto

El incidente ocurrió el domingo, cuando el delantero Ángel López sacó un potente disparo que impactó en el cuello y la mandíbula del portero. De Lemos cayó al césped inconsciente, lo que generó preocupación entre jugadores y cuerpo técnico.

Los paramédicos ingresaron rápidamente y, tras diez minutos de atención, trasladaron al guardameta en ambulancia para realizarle estudios. Aunque el equipo perdió 5-2, la mayor preocupación fue la salud del experimentado arquero.

Ahora, el costarricense se enfoca en su recuperación para volver a la acción lo antes posible.