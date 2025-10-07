El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció, por tercer día consecutivo, la suspensión de lecciones presenciales para este miércoles 8 de octubre en varios centros educativos de las Direcciones Regionales de Puntarenas y Occidente, debido a las fuertes lluvias de los últimos días.
Las precipitaciones provocaron inundaciones, deslizamientos y afectaciones en los accesos a distintas comunidades, por lo que el MEP tomó la medida en resguardo de la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo.
Centros educativos con suspensión de clases
Dirección Regional de Occidente
Dirección Regional de Puntarenas
- Circuito 1:
- Escuela Riojalandia
- IPEC Escuela Augusto Colombari
- IPEC (sede central), parcialmente afectado. La institución labora en las instalaciones de la Escuela Riojalandia y trabajará con algunos grupos definidos por la Dirección del centro educativo, información que se comunicará a la comunidad educativa.
- Circuito 5:
- Escuela El Chagüite
- Escuela Flora Guevara Barahona
- Escuela Barrio San Luis
- Escuela Fray Casiano de Madrid
- Escuela Veinte de Noviembre
- Jardín de Niños de Fray Casiano
El MEP mantiene coordinación constante con la CNE, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y los Comités Municipales de Emergencia para evaluar las condiciones climáticas y de acceso. Además, recomienda a las comunidades educativas mantenerse atentas a los comunicados oficiales emitidos a través de los canales institucionales.