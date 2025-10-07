El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció, por tercer día consecutivo, la suspensión de lecciones presenciales para este miércoles 8 de octubre en varios centros educativos de las Direcciones Regionales de Puntarenas y Occidente, debido a las fuertes lluvias de los últimos días.

Las precipitaciones provocaron inundaciones, deslizamientos y afectaciones en los accesos a distintas comunidades, por lo que el MEP tomó la medida en resguardo de la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

Centros educativos con suspensión de clases

Dirección Regional de Occidente

Circuito 3: Escuela La Constancia



Dirección Regional de Puntarenas

Circuito 1: Escuela Riojalandia IPEC Escuela Augusto Colombari IPEC (sede central), parcialmente afectado. La institución labora en las instalaciones de la Escuela Riojalandia y trabajará con algunos grupos definidos por la Dirección del centro educativo, información que se comunicará a la comunidad educativa.

Circuito 5: Escuela El Chagüite Escuela Flora Guevara Barahona Escuela Barrio San Luis Escuela Fray Casiano de Madrid Escuela Veinte de Noviembre Jardín de Niños de Fray Casiano



El MEP mantiene coordinación constante con la CNE, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y los Comités Municipales de Emergencia para evaluar las condiciones climáticas y de acceso. Además, recomienda a las comunidades educativas mantenerse atentas a los comunicados oficiales emitidos a través de los canales institucionales.