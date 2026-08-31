Por séptima vez, detienen hombre que transportaba 4700 unidades de licor

Un hombre fue detenido en Puntarenas por transportar 4700 unidades de licor, siendo esta su séptima aprehensión por el mismo delito.

Las autoridades decomisaron la mercancía durante el operativo de control que se realizó en la provincia.

“De la Fuerza Pública de Buenos Aires, específicamente en el sector del Ceibo, procedieron a la detención de un sujeto de apellido Lobo, quien se desplazaba a bordo de un vehículo que transportaba una cantidad de licor presuntamente ingresado y movilizado de forma ilegal. De acuerdo con los registros policiales, el sujeto mantiene 7 informes policiales relacionados con el transporte ilegal de licor”, declaró Marisol Flores, de la Fuerza Pública.

El detenido ya había sido arrestado en otras seis ocasiones previas por el mismo motivo.