180 estudiantes de la Universidad de Costa Rica lograron conseguir un total de 105 medallas en los recientes Juegos Deportivos Centroamericanos (Juduca), que se celebraron en Honduras.

Con un total de 56 medallas de oro, 26 de plata y 3 de bronce, estos atletas convirtieron por quinta vez a la UCR en la gran ganadora del medallero.

Gracias a los largos entrenamientos previos de estos estudiantes, esta edición quedará para la historia, al haber conseguido la mayor cantidad de medallas.

“Tuvimos un largo año de preparación, tanto física como mental, tuvimos diferentes talleres de psicología, de nutrición, de fisioterapia, más todos los entrenamientos que el entrenador nos ha preparado para este año“, dijo Alejandra Suárez, que ganó la presea de oro y plata en natación.

Las universidades costarricenses serán la sede de los Juegos Deportivos Universitarios 2027