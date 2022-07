Los fanáticos de Glee saben cuánto tiempo codiciaron a Lea Michele cantando "Don't Rain on My Parade" en Broadway y finalmente lo podrán ver

Si ha estado prestando atención a las noticias de Broadway en los últimos meses, ha sido un camino largo y difícil para la estrella de Funny Girl, Beanie Feldstein. Las críticas sobre su actuación fueron especialmente duras y casi personales, en lugar de resaltar que sus puntos fuertes en el papel procedían de sus habilidades como actriz de comedia. Nadie es Barbara Streisand en el papel de Fanny Brice excepto la propia Streisand.

Eso es lo que hace que la noticia de que Lea Michele esté asumiendo el papel sea aún más jugosa porque los fanáticos de Glee saben cuánto tiempo la codiciaron cantando “Don’t Rain on My Parade” en Broadway.

¿Ya se sabía que Lea Michele reemplazaría a Beanie Feldstein?

Originalmente, se esperaba que Feldstein saliera junto a su coprotagonista Jane Lynch el 4 de septiembre, y ese anuncio sorpresa alimentó los rumores de que Michele estaba esperando entre bastidores para hacerse cargo. Bueno, según los informes, la estrella de Booksmart sabía que llegaría la noticia del reemplazo y decidió una salida aún más temprana en las redes sociales el domingo 10 de julio.

“Una vez que la producción decidió llevar el programa en una dirección diferente, tomé la decisión extremadamente difícil de dar un paso al costado antes de lo previsto”, escribió mientras revelaba que su último día en el programa sería el 31 de julio. Agregó que fue “una gran alegría y un verdadero honor” interpretar al personaje, pero es difícil no leer entre líneas que el drama detrás del escenario la había agotado. “A ella claramente no le importa una mierda”, dijo una fuente a Page Six.

¿Consiguió Michele el papel de sus sueños?

Michele ha hecho saber desde 2014 que Fanny Brice era el papel de sus sueños, especialmente porque el creador de Glee, Ryan Murphy, tenía los derechos del musical en ese momento. Su obsesión por Funny Girl incluso se inscribió en el drama musical de televisión cuando su personaje Rachel Berry protagonizó el espectáculo de Broadway, por lo que nunca hubo un secreto sobre las ambiciones de Michele.

Sin embargo, las dos mujeres se enfrentaron en el momento en que se anunció el casting de Feldstein. Incluso le dijo a Andy Cohen en su programa SiriusXM que “no entendía” por qué sus nombres estaban en tendencia en Twitter uno al lado del otro, ya que “no sabía que [el drama] estaba sucediendo“. Por extraño que parezca, cuando los dólares de taquilla cayeron y Feldstein tuvo que perderse bastantes espectáculos debido a otros compromisos, el nombre de Michele volvió a entrar en escena.

Pero incluso sacar a Feldstein de la ecuación no elimina la controversia

Michele está regresando después de que le presentaran acusaciones de acoso y racismo de sus excompañeros de Glee durante el movimiento Black Lives Matter en 2020. Ella escribió una disculpa en línea y compartió: “Aunque no recuerdo haber hecho esta declaración específica y nunca he juzgado a los demás por su origen o el color de su piel, ese no es realmente el punto. Lo que importa es que claramente actué de manera que lastimé a otras personas”.

Solo el tiempo dirá si su disculpa fue suficiente para que la gente siguiera adelante y comprara boletos caros para Broadway con ella a la cabeza. Los productores de Funny Girl esperan cambiar la producción, pero ciertamente ha habido mucho drama que mantendrá a la gente alejada.