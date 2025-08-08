El dolor punzante bajo la costilla derecha tras consumir grasas podría indicar inflamación vesicular o cálculos biliares, advierte el Dr. Alejandro Aguilar Zamora, médico especialista en emergencias digestivas, quien enfatiza que síntomas como náuseas o irradiación al hombro exigen ecografías inmediatas para descartar complicaciones hepáticas o pancreáticas.

Cuando no se tratan a tiempo, estas condiciones pueden derivar en cólicos severos que requieren cirugía laparoscópica procedimiento mínimamente invasivo con recuperación controlada mediante planes dietéticos específicos, mientras que hábitos preventivos como reducir frituras y aumentar fibra mitigan riesgos recurrentes.