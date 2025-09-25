Escrito por: Eduardo Troconis.
El cierre temporal del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría generó preocupación en Costa Rica y afectó a pasajeros dentro y fuera del país. Para aclarar lo sucedido, el técnico en aviación con más de 40 años de experiencia, Ronald Hernández, explicó las causas y la gravedad de la situación.
La causa principal:
- Una falla en el suministro eléctrico por un circuito defectuoso apagó los equipos de los controladores aéreos.
- Entre los sistemas afectados estuvieron radares, radiofaros, equipos de comunicación VHF y el ILS (sistema de aterrizaje por instrumentos).
¿Por qué se cerró el aeropuerto?
- Al apagarse estos equipos, los controladores quedaron “ciegos”, sin información sobre velocidad, altura, rumbo ni posición de las aeronaves.
- Sin esa data, aumentaba el riesgo de colisiones aéreas o en pista, lo que obligó a cerrar el espacio aéreo hasta restablecer el sistema.
Ronald Hernández, técnico en aviación, descartó que se tratara de un ciberataque como los reportados en EE. UU. y Europa, asegurando que fue un evento fortuito que deberá investigarse para evitar que se repita.
Aunque el cierre generó un caos económico y de movilidad, el especialista subrayó que la medida se tomó para proteger vidas humanas.