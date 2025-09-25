Escrito por: Eduardo Troconis.

El cierre temporal del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría generó preocupación en Costa Rica y afectó a pasajeros dentro y fuera del país. Para aclarar lo sucedido, el técnico en aviación con más de 40 años de experiencia, Ronald Hernández, explicó las causas y la gravedad de la situación.

La causa principal:

Una falla en el suministro eléctrico por un circuito defectuoso apagó los equipos de los controladores aéreos.

por un circuito defectuoso apagó los equipos de los controladores aéreos. Entre los sistemas afectados estuvieron radares, radiofaros, equipos de comunicación VHF y el ILS (sistema de aterrizaje por instrumentos).

¿Por qué se cerró el aeropuerto?

Al apagarse estos equipos, los controladores quedaron “ciegos”, sin información sobre velocidad, altura, rumbo ni posición de las aeronaves.

Sin esa data, aumentaba el riesgo de colisiones aéreas o en pista, lo que obligó a cerrar el espacio aéreo hasta restablecer el sistema.

Ronald Hernández, técnico en aviación, descartó que se tratara de un ciberataque como los reportados en EE. UU. y Europa, asegurando que fue un evento fortuito que deberá investigarse para evitar que se repita.

Aunque el cierre generó un caos económico y de movilidad, el especialista subrayó que la medida se tomó para proteger vidas humanas.