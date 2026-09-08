¿Por qué se duermen los pies, las manos o las piernas? Doctora explica el tema

La sensación de pies dormidos, hormigueo, entumecimiento o ardor en las extremidades, especialmente durante la noche, tiene el sello de una neuropatía que ocurre cuando las señales eléctricas entre las extremidades y el cerebro se interrumpen.

La Dra. Keyleen Vega Acuña explica que la mielina, el recubrimiento protector del nervio, o el axón, el cable conductor, sufren un desgaste que provoca estos síntomas.

La especialista recomienda suplementos como ácido alfa-lipoico, vitamina B12 y complejo B, así como el consumo de alimentos como huevos, vegetales de hoja verde y frutos secos, y advierte que medicamentos como el omeprazol y la metformina pueden interferir en la absorción de vitamina B12.