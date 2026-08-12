Autoridades de seguridad trasladaron, la mañana de este miércoles, a Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, desde el centro penitenciario La Reforma hasta el Primer Circuito Judicial de San José.
Según pudo conocer Noticias Repretel, el traslado responde a una solicitud para ampliar la declaración indagatoria de Arias Monge ante la Fiscalía.
El movimiento ocurrió cerca de las 6:00 a. m. y contó con un amplio dispositivo de seguridad, que incluyó dos vehículos blindados conocidos como “La Bestia”, además de unidades de la Policía Penitenciaria y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“Diablo” permanece recluido desde su captura en julio y enfrenta investigaciones por delitos como narcotráfico, homicidios, legitimación de capitales, robo agravado, tentativa de homicidio y amenazas contra funcionarios públicos.
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