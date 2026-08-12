Autoridades de seguridad trasladaron, la mañana de este miércoles, a Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, desde el centro penitenciario La Reforma hasta el Primer Circuito Judicial de San José.

¿Por qué trasladaron al Diablo?

Según pudo conocer Noticias Repretel, el traslado responde a una solicitud para ampliar la declaración indagatoria de Arias Monge ante la Fiscalía.

Un amplio despliegue

El movimiento ocurrió cerca de las 6:00 a. m. y contó con un amplio dispositivo de seguridad, que incluyó dos vehículos blindados conocidos como “La Bestia”, además de unidades de la Policía Penitenciaria y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“Diablo” permanece recluido desde su captura en julio y enfrenta investigaciones por delitos como narcotráfico, homicidios, legitimación de capitales, robo agravado, tentativa de homicidio y amenazas contra funcionarios públicos.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Noticias Grupo Repretel.

Le puede interesar: Día de la Madre: así deben pagarle si trabaja este sábado