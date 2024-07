El gobierno de Costa Rica ofrece asilo político a María Corina Machado y Edmundo González, esto luego del conocimiento sobre órdenes de captura y arresto en contra de ellos por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

El ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Arnoldo André Tinoco, fue quien informó que Costa Rica le abre las puertas a los políticos venezolanos para recibir asilo.

Costa Rica otorga asilo político a María Corina Machado y Edmundo González, así como a aquellas personas que sufran persecución política en Venezuela, especialmente a quienes están bajo protección de la Embajada Argentina en Caracas.

Gobierno venezolano busca la detención de María Corina Machado y Edmundo González

Jorge Rodríguez, presidente del congreso venezolano fue explicito y directo al hablar de la situación que vive el país sudamericano luego de las elecciones.

Señaló que deben ir presos no solo las personas que se manifiestan en contra del resultado de las elecciones, sino también sus líderes, donde habló de Corina Machado y González.

“Tiene que actuar el Ministerio Público cómo está actuando, no solamente con los malandros, tienen que ir presos su jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron. Y cuando digo jefes, no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa, me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista”.

Por este motivo Costa Rica le está ofreciendo a María Corina Machado y Edmundo González el asilo político.