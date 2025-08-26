La psicóloga Ericka García Solano, explica que la vergüenza paraliza acciones y genera aislamiento debido al miedo al juicio externo, lo que limita oportunidades de crecimiento y afecta la salud emocional.

Aunque técnicas de aceptación de imperfecciones y rutinas de autocompasión pueden transformar la autocrítica en confianza para asumir riesgos, permitiendo así que las personas superen barreras invisibles que les impiden alcanzar su potencial tanto en el ámbito personal como profesional con mayor plenitud y libertad.