Andrés Soto Solís

asoto@repretel.com

No es cualquiera el que lleva la 10 en Saprissa y tampoco no es cualquiera quien dura casi 10 años en la institución, Marvin Angulo estuvo a horas de salir de Saprissa pero su corazón lo detuvo.

“Creo que uno se prepara, siempre he entrenado para estar listo, para ingresar de cambio o titular, pero es un tema difícil porque tienen que valorar que uno tiene ganas de jugar”.

La semana de Angulo estuvo llena de informaciones que lo vinculaban con San Carlos y el jueves 26 de enero el acuerdo total había llegado.

“Complicado, una semana difícil por todo lo que se está dando, el sentimiento de estar en Saprissa, de lo que he dado a Saprissa, lo que he vivido, los campeonatos, casi 10 años de estar aquí e irse así era muy difícil, lo hablé con mi familia y decidimos quedarnos, agradecer a San Carlos”.

Angulo confesó a los micrófonos de Monumental que estuvo más afuera que dentro del equipo tibaseño.

“Estuve a punto, con la ayuda de Dios tomamos una buena decisión, nos quedamos y vamos a seguir luchando hasta el final”.

Angulo poco a poco ve como su compromiso con la morada va dando frutos, ya van dos partidos en los que ingresa al terreno de juego.

“Estaba por irme, entré jugué, hoy entré igual, eso le da confianza y pues tocará seguir entrenando para cuando me toque dar lo mejor”.

El 10 nunca ha negado su amor por la camiseta morada y siempre en sus declaraciones valora a la afición y a al institución.

“El sentimiento de estar en Saprissa, lo que vale Saprissa, la oportunidad de estar aquí, pesa mucho para tomar esa decisión”.

“Agradecerle a la afición. los que siempre me apoyan, toda la gente que estuvo pendiente me hace sentir importante y eso me llena mucho”.