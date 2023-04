Mucho se especuló sobre la decisión de Maribel Guardia de cremar a Julián Figueroa, algunos medios revelaron que fue para evitar que imágenes del cuerpo sin vida de su hijo circularan en las redes, pero ella dio su razón principal.

“No quise hacer nada en la funeraria porque él murió aquí en la casa y porque Julián cuando murió su papá sufrió muchísimo con que anduvieran de arriba para abajo.

Siempre me dijo, yo no pude llorar bien a mi papá por eso. Por ello Imelda y yo decidimos que lo íbamos a cremar para que el bebé (hijo de Julián e Imelda) no viera su cadáver porque iba a ser muy traumático para él”.

Al hijo del también fallecido cantante, Joan Sebastian, lo encontraron sin vida durante la noche del 9 de abril en su casa de la Ciudad de México (CDMX), a causa de un infarto agudo al miocardio.

Maribel aseguró que al artista de 28 años lo encontraron inconsciente dentro de su habitación, por lo que de inmediato llamaron al número de emergencias 911; sin embargo, para cuando llegó la ambulancia y la policía ya había perdido la vida.