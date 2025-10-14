A veces, el consumo elevado de agua y la incorporación de fibra en la dieta no son suficientes para regular el tránsito intestinal de manera efectiva. En estos casos, ciertos alimentos de textura suave y alta capacidad hidratante pueden ofrecer el alivio necesario.

Los pudines se presentan como una opción fácil de ingerir para complementar estos esfuerzos. Ingredientes específicos como la chía, la avena y la ciruela pasa son aliados excepcionales debido a su alto contenido en fibra soluble y sus propiedades emolientes.

Estas preparaciones no solo ayudan a mover los desechos a través del colon sino que también aportan nutrientes adicionales. Su preparación puede combinarse con frutas como el banano para mejorar aún más su perfil nutricional y su sabor.