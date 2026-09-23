¿Por qué los corredores necesitan controles médicos? Doctor explica el tema

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Cualquier persona que inicie o que ya realice una actividad deportiva debe tener al lado valoración médica constante, pues los corredores principiantes o avanzados sin exámenes médicos son una bomba de tiempo que puede detonar eventos como la muerte súbita.

El Dr. Alexei Carrillo Villegas, especialista en metabolismo y medicina personalizada, explica que cuando nos movemos, el cuerpo lo siente en el corazón, los músculos, la respiración y el cerebro por la demanda extra de energía, y que para empezar se recomiendan actividades de bajo impacto como caminatas, natación, yoga o ciclismo suave.

El especialista detalla que los exámenes que dan el banderazo para empezar a moverse incluyen análisis de sangre para evaluar la salud metabólica, electrocardiograma, prueba de esfuerzo y ecocardiograma, especialmente si hay antecedentes familiares de problemas cardíacos.