¿Por qué los calambres comienzan a repetirse? Doctora explica el tema

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

Un calambre ocasional suele desaparecer por sí solo, pero el problema cambia cuando comienza a repetirse, despierta a la persona durante la noche, aparece acompañado de debilidad, hinchazón o cambios en la piel, o no mejora con medidas sencillas.

La Dra. Amelia Vargas explica que en esos casos insistir solamente con agua, alimentos ricos en minerales o suplementos podría hacer que se pase por alto la verdadera causa, y que no todo es falta de magnesio, potasio o calcio.

La especialista detalla que el músculo se contrae involuntariamente y produce un dolor intenso y repentino, y que la frecuencia y el contexto son relevantes para distinguir un calambre ocasional de uno recurrente, por lo que recomienda revisar primero la alimentación y los hábitos, y buscar una evaluación profesional cuando aparezcan señales de alerta.