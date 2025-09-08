Miguel el ‘Piojo’ Herrera atendió a la prensa a manera de previa del juego eliminatorio contra Haití del próximo martes.

El seleccionador respondió sobre temas como el funcionamiento del equipo, la actitud, el 11 inicial y hasta por nombres propios como Brandon Aguilera. Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención fue sobre el esquema para el duelo.

Sobre la línea de 5

“Me parece que el equipo se ha mostrado bien, lo que hemos intentado nos ha dado frutos, hemos conseguido resultados importantes”, manifestó Herrera.

“El sistema está con buena y clara idea para ellos, trataremos de seguir, trataremos de trabajar si estamos preparados para diversas cosas”, afirmó.

¿Cambios para mañana?

“Habrá, pero lo que tenemos que trabajar más es en la fortaleza mental y estar siempre por encima del rival en todos los sentidos”, eso fue lo que dijo Herrera sobre la posibilidad de variantes.

El seleccionador también conversó sobre el caso de Santiago Van der Putten, quien presentó una molestia tras los entrenamientos.

“Lo de Van der Putten fue una molestia que percibió en el entrenamiento de ayer, vamos a ver cómo amanece mañana para tomarlo en cuenta. Quería entrenar, pero no había la necesidad, lo importante es mañana”, dijo Herrera, quien no confirmó o negó la presencia del defensor.

¿A qué juega La Sele?

“Apelamos al balón parado, apelamos a los cambios de frente, reitero, 65 minutos, si lo analizan con ojos de análisis, no de: no jugamos a nada, fue Costa Rica. Estamos de visitantes y, en una cancha que no era buena, fuimos a buscar el partido”, destacó el ‘Piojo’.

Herrera tomó espacio para recordar que no ha caído en partidos oficiales desde que llegó como timonel.