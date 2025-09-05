La nueva fase final de la eliminatoria de CONCACAF rumbo al Mundial 2026 es la más complicada en más de dos décadas. El cambio de formato redujo las probabilidades de clasificación directa y eliminó una vía extra que existía en el pasado.

De la octagonal al nuevo formato por grupos

En los procesos mundialistas anteriores (2018 y 2022) se disputó la octagonal final, con 8 selecciones:

3 cupos directos al Mundial.

1 cupo al repechaje intercontinental.

Esto significaba que la mitad de los equipos en esa fase final tenían al menos una vía de clasificación.

En el nuevo formato rumbo al Mundial 2026, la fase final se juega con 12 selecciones divididas en 3 grupos de 4 equipos. Solo el líder de cada grupo clasifica directo a la Copa del Mundo.

El cambio es drástico: ya no existe un cuarto lugar con pase al repechaje dentro de la fase final, aunque sí para los dos mejores segundos puestos.

El cálculo matemático: probabilidades de clasificación

La diferencia se entiende mejor con números claros:

En la octagonal, cada selección tenía un 37,5% de posibilidades de clasificar directo (3 de 8), mientras que, en el formato actual por grupos, la probabilidad se reduce claramente: cada selección tiene apenas un 25% de posibilidades de clasificar directo (1 de cada 4).