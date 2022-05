El juicio por difamación de Amber Heard y Johnny Depp se reanudó después de una pausa de una semana, y la actriz de Aquaman, de 36 años, subió al estrado este lunes.

Si bien el juicio continúa siendo visto por personas de todo el mundo, ya que se transmitió en vivo desde que comenzó en Fairfax, Virginia en abril, aquellos que prestan mucha atención al funcionamiento diario de la sala del tribunal probablemente notaron que Depp, de 58 años, se niega a mirar a su ex esposa.

“El Sr. Depp no ​​te ha mirado ni una sola vez durante todo el juicio, ¿verdad?” Camille Vásquez, una de las abogadas del actor de Piratas del Caribe, le preguntó a la actriz mientras la interrogaba, a lo que ella respondió: “No es que me haya dado cuenta, no“.

“Lo has mirado muchas veces, ¿no?” continuó Vásquez, y Heard le dijo respondió: “Sí, lo he hecho”. Vásquez luego agregó: “Sabes exactamente por qué el Sr. Depp no ​​te mira, ¿no?” que la actriz de The Stand confirmó con una respuesta afirmativa.

“Él te prometió que nunca volverías a ver sus ojos, ¿es eso cierto?” preguntó Vásquez mientras Heard le dijo a la corte: “No recuerdo si dijo eso”.

La abogada de Depp luego reprodujo el audio de una de las últimas veces que la pareja separada se había visto, en la que Heard le ruega al actor que la abrace para despedirse.

A pesar de haber solicitado una orden de restricción en su contra en ese momento, Heard “convocó” a Depp para reunirse en un hotel en San Francisco en 2016, una reunión que Depp probó previamente a la que asistió con la esperanza de que “ella se retractara de sus mentiras” sobre él.

“Él ha mantenido esa promesa, ¿no es así?” preguntó Vásquez, refiriéndose a que Depp se negaba a mirar a Heard, a lo que ella respondió: “Hasta donde yo sé, él no puede mirarme“.

“Él no la mirará, ¿verdad, Sra. Heard?” dijo Vásquez, y Heard respondió: “No puede”.

Un portavoz de Heard emitió previamente una declaración sobre cómo el actor “no tiene el coraje de siquiera mirar a la Sra. Heard”. “Si el Sr. Depp era realmente inocente, ¿por qué se disculpó repetidamente con la Sra. Heard y prometió alejar al ‘monstruo para siempre’?”, dijo el portavoz de Heard a principios de mayo, y agregó que una de las “decepciones” de Amber es la “incapacidad (del actor) para distinguir la realidad de la ficción, una enfermedad que parece haberse extendido a su equipo legal“.

“Ese mismo equipo está tan aterrorizado que están luchando con uñas y dientes para evitar que se presenten pruebas convincentes y fotos”, dijo el portavoz de Heard. “No es de extrañar que el Sr. Depp no ​​tenga la fortaleza o el coraje para siquiera mirar a la Sra. Heard durante todo el proceso, como no pudo hacerlo en el juicio en el Reino Unido, y, en cambio, hace garabatos y se ríe”.