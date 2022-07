Johhny Depp lleva una temporada en la que no tiene un respiro. El actor de “Piratas del Caribe” ha emitido un comunicado para explicar que están suplantando su identidad y que por Internet circulan cuentas falsas con su nombre. Esto figura después del “boom” de su mediático juicio con Amber Heard.

¿Qué dijo Johnny Depp?

“No tengo ninguna cuenta privada o adicional en ninguna plataforma”, ha asegurado el actor de “Piratas del Caribe”, tras ser advertido por sus fans de la existencia de estas suplantaciones. “Mi equipo está trabajando para combatir el problema”, ha insistido el intérprete. Además, le ha pedido a sus seguidores que sean “cautelosos”. “Estas son las únicas páginas gestionadas por mí y mis equipos donde compartimos actualizaciones y nos comunicamos:- Instagram: @JohnnyDepp-TikTok: @JohnnyDepp-Facebook: @JohnnyDepp-Discord: @JohnnyDepp0854, informó.

¿Cuál es otro dolor de cabeza?

Este nuevo problema es otro más que se agrega a su lista. Pese a que ganó la demanda por difamación a Amber Heard, ella parece dispuesta a contraatacar. Su exmujer ha solicitado la anulación de sentencia. Según han alegado los letrados de Heard, Depp no pudo probar que su carrera y su reputación se vieron afectadas por las acusaciones de maltrato que la actriz alegó en 2018. Además, afirmn que hubo un miembro “falso” en el jurado.

¿Actuará en Beetlejuice?

Sin embargo, no todo son dolores de cabeza para el actor. Parece que después de esta victoria, le están volviendo a llover proyectos profesionales. Depp comenzó las negociaciones para participar de la secuela del film, Beetlejuice, protagonizado por Michael Keaton, Geena Davis y Winona Ryder,entre otros. En esta creación de Tim Burton,el actor volvería a juntarse con el director luego de aquella gran película, El joven manos de tijera.

Esta información fue publicada en el sitio Giant Freakin Robot, en el cual afirmaron que Johnny se sumaría a Beetlejuice 2 (tomaría el nombre de Beetlejuice Goes Hawaiian) pero sin confirmar cuál sería su rol en el film. Las primeras conversaciones sobre el regreso de esta historia comenzaron en 2014 y Michael Keaton comentó algo al respecto en una entrevista: “Me he escrito varios correos electrónicos con Tim, y he hablado con el guionista un par de veces, pero en verdad todo lo que hay son bocetos”. A este proyecto también se suma Winona Ryder, exnovia de Depp quien también protagonizó la película inicial.

¿Para cuándo el estreno?

A pesar de que no se tiene una fecha específica de estreno, de acuerdo con el portal especializado en cine IMDB, Beetlejuice 2 llegará a los cines en 2025, a pesar de que de acuerdo con el mismo Michael Keaton, este filme no debería ser llevado a cabo.En una entrevista con Elle en 2019, Keaton aseguró que la única forma de estrenar una secuela de la película sería “hacerlo bien“. “Si no puedes acercarte a la original, es mejor dejarla como está”, consideró. “Hay ciertas películas que son como cementerios indios, mejor no pasar por encima de ellos”, agregó.

Johnny Depp, feliz con su nueva vida

A pesar de nuevos quebraderos de cabeza, parece que el actor se encuentra en un momento feliz en su vida, después del juicio con Heard. En una reciente entrevista con Fox Newsm el actor Greg Ellis que interpretó a Theodore Groves en la saga de Piratas del Caribe reveló cómo está actualmente Johnny Depp: “Entonces, creo que está feliz de recuperar su vida y espero que se hable menos de esto. Es extremadamente raro que alguien que está etiquetado como el demandado que ha sido puesto en la mira con la acusación falsa de violencia doméstica, la bala de plata, salga y obtenga algún tipo de apariencia de victoria, y mucho menos tener una voz”, expuso.

“Entonces, el hecho de que pudo hablar por primera vez. Y creo que también vimos en el juicio, su humanidad y el espíritu y la naturaleza amable de Johnny Depp. Era consecuente y solo se responsabilizaba de sus faltas y de los errores que cometía. Nunca ha dicho que sea perfecto“, concluyó.