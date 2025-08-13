Durante la noche de este martes 12 de agosto, una serie de intensas descargas eléctricas sorprendieron a cientos de personas en diversas zonas del país, generando múltiples comentarios en redes sociales.

Según el Instituto Meteorológico Nacional, este fenómeno se originó por la combinación de altas temperaturas durante el día y la humedad proveniente del Océano Pacífico, condiciones típicas del mes de agosto. Estas condiciones, a su vez, favorecieron la formación de tormentas eléctricas que podrían continuar presentándose, incluso con granizo, especialmente en áreas montañosas como Tilarán y el Valle Central.

Entre las horas nocturnas del martes y la madrugada del miércoles se registraron un total de 9,614 rayos, evidenciando la fuerte actividad eléctrica en el país.

Ileana Mora, experta en Hidrometeorología del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), explicó que “esto se debió a la ubicación de la zona de convergencia intertropical sobre el país y la interacción de esta con fenómenos meteorológicos de alto nivel en la atmósfera”.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones ante posibles tormentas y caída de granizo en zonas montañosas.