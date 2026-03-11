Mientras suele hablarse de las víctimas de bullying, especialistas en psicología y educación han puesto el foco en el perfil de los victimarios, quienes suelen presentar señales como la necesidad constante de llamar la atención, querer dominar el espacio y sentirse superiores a los demás, así como irritabilidad y manifestaciones de violencia en el hogar.

Expertos señalan que la corteza prefrontal, área cerebral encargada de la toma de decisiones y anticipación de consecuencias, no comienza a desarrollarse plenamente hasta los 15 o 16 años, por lo que los comportamientos previos dependen del aprendizaje del entorno inmediato.

Si ese entorno no brinda gestión emocional ni espacios de escucha, los jóvenes crecen sin herramientas para manejar conflictos, lo que puede derivar en violencia escolar como la ocurrida recientemente en Liberia.