La llegada de Meta AI a WhatsApp generó opiniones divididas entre los usuarios. Mientras algunas personas consideran que la herramienta es útil para resolver dudas rápidas o automatizar tareas, otras prefieren limitar su presencia dentro de la aplicación por razones de privacidad, comodidad y control visual.

Meta AI funciona como un asistente integrado en WhatsApp capaz de responder preguntas, generar información y ayudar dentro de los chats. Sin embargo, su incorporación automática ha provocado incomodidad en quienes no desean utilizar inteligencia artificial en su experiencia diaria.

Privacidad es una de las principales preocupaciones

Uno de los temas que más inquieta a los usuarios es el manejo de la información compartida con la IA.

Aunque WhatsApp mantiene el cifrado de extremo a extremo en conversaciones normales, especialistas señalan que las interacciones realizadas directamente con Meta AI podrían tener un tratamiento distinto.

Esto ha generado dudas sobre si los mensajes enviados al asistente podrían utilizarse para entrenar modelos de inteligencia artificial o analizar patrones de comportamiento.

A pesar de ello, Meta asegura que la herramienta no tiene acceso al resto de conversaciones privadas, ni puede activar el micrófono o escuchar al usuario.

Profesionales prefieren evitar el “ruido” visual

Otro de los motivos por los que muchas personas buscan eliminar el botón de Meta AI es porque consideran que interfiere visualmente con el uso cotidiano de WhatsApp.

Periodistas, abogados, médicos y otros profesionales que manejan información sensible aseguran que la presencia constante del asistente puede resultar incómoda dentro de una aplicación utilizada principalmente para trabajo y comunicación personal.

Además, algunos usuarios prefieren mantener la plataforma libre de funciones automatizadas que no utilizan.

¿Se puede eliminar completamente?

Actualmente, en muchos países no es posible desactivar por completo Meta AI dentro de WhatsApp. Sin embargo, sí existe una manera sencilla de disminuir su presencia y evitar que aparezca constantemente en la pantalla principal.

La opción más utilizada consiste en eliminar el chat o conversación asociada con Meta AI.

Así puede ocultar el botón de Meta AI

El proceso para minimizar la presencia del asistente es sencillo:

Abrir el chat de Meta AI.

Ingresar al menú de opciones.

Seleccionar “Eliminar conversación” o “Eliminar chat”.

Con esto, el asistente dejará de aparecer visible en la lista principal de conversaciones.

La función puede volver a activarse

Eliminar el chat no significa desinstalar completamente Meta AI. Si el usuario desea utilizar nuevamente la herramienta, basta con buscarla otra vez en la barra de contactos o iniciar una nueva conversación.

Mientras tanto, Meta insiste en que las conversaciones con la IA son confidenciales y están protegidas bajo estándares de seguridad diseñados para resguardar la privacidad de los usuarios.