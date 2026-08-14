¿Por qué el Día de la Madre se celebra el 15 de agosto en Costa Rica?

Este sábado, Costa Rica celebrará una de las fechas más importantes del calendario: el Día de la Madre. Más allá de los regalos, las flores y los detalles, esta celebración tiene una historia particular que nació en Heredia y que, con el paso de los años, se convirtió en una tradición para todo el país.

Pero, ¿se ha preguntado por qué en Costa Rica el Día de la Madre se celebra precisamente cada 15 de agosto?

La herediana que impulsó esta celebración

La historia se remonta a doña Evangelina Solís Salvatierra, quien nació en Heredia en 1887 y dedicó gran parte de su vida a la educación.

Solís fue maestra de la Escuela Braulio Morales y de la Escuela República Argentina, anteriormente conocida como Escuela de Aplicación. También dirigió la Escuela Nicolás Ulloa, institución que posteriormente se transformó en la Escuela Cleto González Víquez.

Fue precisamente durante su labor como directora de la Escuela Nicolás Ulloa que Evangelina Solís impulsó una celebración dedicada a las madres.

¿Cuándo se celebró por primera vez?

En 1927, doña Evangelina fundó la llamada “Fiesta de la Madre”, una actividad que inicialmente se realizaba al finalizar el primer semestre de lecciones.

La celebración estaba abierta a todas las madres, sin distinción, aunque principalmente asistían las madres de los estudiantes de la escuela.

La actividad tenía además un importante componente de solidaridad.

¿Cómo era aquella primera Fiesta de la Madre?

Durante la celebración se entregaban ropa y cobijas a las madres que más lo necesitaban y se realizaban rifas de algunos objetos de valor.

Los estudiantes también llevaban un pequeño obsequio para sus madres. Y quienes no tenían recursos para comprar un regalo tampoco quedaban fuera: la propia escuela se encargaba de suplir los presentes para que todos los escolares pudieran participar.

Así, una celebración que comenzó dentro de una escuela herediana empezó a tomar fuerza y a convertirse en una iniciativa con un propósito mucho más amplio.

¿Cómo se convirtió en una celebración nacional?

En 1931, durante una reunión del personal docente promovida por la Dirección de la escuela, surgió la idea de convertir aquella celebración en una fiesta de carácter nacional.

Para lograrlo, comenzaron conversaciones con el entonces diputado Juan Rafael Arias Bonilla, a quien solicitaron impulsar el proyecto de ley correspondiente.

La iniciativa avanzó y finalmente se convirtió en ley.

¿Cuándo se declaró oficialmente el Día de la Madre?

El 10 de agosto de 1932 se promulgó la Ley N.º 79, “Día de la Madre”, con la que la celebración adquirió carácter nacional.

Sin embargo, la fecha que conocemos actualmente, el 15 de agosto, tuvo detrás la propuesta de otro herediano.

¿Quién propuso celebrar el Día de la Madre el 15 de agosto?

Fue el profesor Luis Felipe González Flores, nacido en Heredia en 1882, quien planteó que la celebración se realizara cada 15 de agosto.

La propuesta buscaba hacer coincidir la fecha con el Día de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, una celebración de gran importancia dentro de la tradición católica.

De esta manera, una iniciativa que nació en una escuela de Heredia terminó convirtiéndose en una de las fechas más arraigadas y esperadas por las familias costarricenses.

Una tradición que nació en Heredia

La iniciativa de Evangelina Solís Salvatierra, una educadora herediana, y la propuesta de Luis Felipe González Flores ayudaron a darle al país una celebración que hoy forma parte de la identidad y las tradiciones costarricenses.

Con información de Heredia por Media Calle y Heredia.go.cr