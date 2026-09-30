¿Por qué duele el hombro al levantar el brazo? Doctor explica el motivo

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

El dolor al levantar el brazo suele deberse a problemas en el hombro, inflamación, tendones, pinzamientos o lesiones musculares, y las causas más frecuentes incluyen la tendinopatía del manguito rotador, la bursitis por sobreuso y la artritis o artrosis por desgaste o ataques del sistema inmunitario.

El Dr. Francisco Soto, ortopedista, explica qué pasa cuando se usa mucho el brazo, cómo los desgastes por la edad y las enfermedades inmunitarias afectan la articulación, y qué ocurre cuando una caída provoca esguinces o fracturas que dejan secuelas.

El especialista detalla que las infecciones articulares son una emergencia médica por bacterias, que a veces hay pinzamientos o nervios inflamados, y responde si es mejor mover el brazo o dejarlo quieto cuando hay mucho dolor, si puede afectar una inflamación del túnel carpiano y si es malo levantar los brazos por encima de la cabeza cuando existe dolor.