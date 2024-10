Humberto Ortega fue por mucho tiempo uno de los aliados más cercanos a Daniel Ortega en su lucha contra Somoza.

Incluso, tuvo una lucha en nuestro país, en Alajuela en 1969, cuando intentó un complot para liberar a Carlos Fonseca (figura importante del Sandinismo), misión que fue fallida y casi muere, al punto que tuvo que ser tratado en el hospital San Juan de Dios.

En ese entonces, recibió dos balazos, uno en el pecho y otro en su hombro, incluso la lesión del hombro le causó un daño en la movilidad de sus manos y dedos, lo que terminó su etapa de guerrillero dando paso a su función como estratega del Sandinismo.

En 1979 Daniel Ortega junto al Frente Sandinista de Liberación Nacional logran tomar el poder y vencer en una lucha bélica a Anastasio Somoza y ahí la carrera política de Humberto toma más fuerza.

Humberto Ortega se convirtió en el jefe del ejército, papel que desarrolló desde 1979 hasta 1994.

En 1995 Humberto se retira de la vida política y militar, con una fortuna cuestionada, tomando un papel como escritor y viviendo recurrentemente en Costa Rica.

En el 2007 el poder regresa al régimen Sandinista, sin embargo Humberto no regresó nunca más a un puesto en la política nicaragüense.

El hermano menor del mandatario nicaragüense regresó a vivir a su país en los últimos años donde falleció este 30 de septiembre del 2024.

Humberto Ortega se encontraba en aparente arresto domiciliario luego de una entrevista que dio a medios internacionales.

En ese entonces, Humberto señaló que Nicaragua no podría seguir con el régimen Sandinista tras la muerte de Daniel Ortega al no haber otra persona que siga en el poder.

“Sin Daniel no hay nadie, porque, con todo y todo, Daniel es el único líder, histórico, que aún conserva los créditos de esa lucha. Sin Daniel veo muy difícil que haya unos dos o tres que se junten. Mucho menos uno en particular, y más difícil en la familia. Hijos que no han tenido el acumulado de una lucha política” señaló Humberto Ortega a Infobae.