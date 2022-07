Carlos Santana estaba actuando en el Festival de Música Pine Knob en Detroit, Michigan, como parte de su gira Earth, Wind and Fire, cuando se cayó. Un video publicado en Twitter por un presunto asistente al concierto mostró que Santana fue asistido fuera del escenario después de caerse.

El guitarrista fue tratado por médicos después de que se desmayó y finalmente lo sacaron del escenario mientras saludaba a los fanáticos que lo vitoreaban, según FOX 2 Detroit y un video del concierto.

Más tarde se informó que el hombre de 74 años estaba “siendo tratado por EMS después de una ‘emergencia médica grave’ en #pineknob: se pidió a la audiencia que se fuera y orara”. Su representante dijo el miércoles 6 de julio que el músico fue “superado por el agotamiento por calor y la deshidratación“, pero que “está bien” después de haber sido llevado a McLaren Clarkston para observación.

¿Qué dijo Santana tras el incidente?

El músico emitió un comunicado en su página de Facebook, agradeciendo a los fanáticos por su preocupación el martes por la noche. “A todos y cada uno, gracias por sus preciosas oraciones. Cindy y yo somos buenos tomándonos las cosas con calma“, dijo, refiriéndose a su esposa Cindy Blackman. “Me olvidé de comer y beber agua así que me deshidraté y me desmayé. Bendiciones y milagros para todos ustedes”.

Santana se desmayó a los 40 minutos de su presentación mientras interpretaba “Joy”. Aparentemente se sentó en un elevador y pareció perder el conocimiento. “Damas y caballeros, como pueden ver, tenemos una emergencia médica grave“, dijo a la audiencia un miembro del personal. “Compartamos nuestras oraciones… Lo necesitamos ahora mismo… Envíen su luz y amor a este hombre”.

Se colocó una cortina de privacidad entre Santana y el público mientras permanecía bajo atención médica en el escenario y después de unos 20 minutos se lo quitaron mientras saludaba a los fans.

¿Qué pasa con la salud de Santana?

Este incidente se produce siete meses después de que Santana informara haber sufrido complicaciones de salud. En diciembre pasado, Santana tuvo un “procedimiento cardíaco no programado” que lo obligó a cancelar varios de sus espectáculos en Las Vegas.

En un video de Twitter de 2021, les dijo a los fanáticos: “Ha habido rumores aquí y allá sobre esto y aquello, así que estoy aquí para cristalizar y dejarlo claro”. “El sábado pasado, tuve un incidente en el que le pedí a mi esposa, Cindy [Blackman], que me llevara al hospital porque me estaba pasando esto en el pecho. Entonces, cuando fuimos allí, descubrimos que tenía que encargarme de eso. Así lo hago”.

“Voy a tomarme un tiempo libre para asegurarme de reponerme y descansar y ponerme al día con mi salud para que cuando toque para ustedes, lo haga de la manera en que estoy acostumbrado y daré 150 por ciento”, agregó Santana.

Tras el incidente, Santana canceló siete de sus espectáculos.

¿Cómo comenzó Carlos Santana en la industria?

Santana es un guitarrista estadounidense que saltó a la fama con su banda Santana a fines de la década de 1960 y principios de la de 1970, siendo pionero en la síntesis del rock ‘n’ roll y el jazz latinoamericano.

El sonido de su música comprendía sus líneas líricas basadas en el blues contra ritmos latinoamericanos y africanos tocados con instrumentos de percusión, como timbales y congas, que no se escuchan comúnmente en el rock.

A fines de la década de 1990, vio un renacimiento de la popularidad y el elogio de la crítica.

¿Cuál es el patrimonio neto de Carlos Santana?

El valor neto de Santana se estima en $120 millones, según Celebrity Net Worth. El músico también tiene varios libros publicados, incluidas sus memorias de 2014 The Universal Tone: Bringing My Story to Light.