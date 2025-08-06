¿Por qué cae granizo? Esa pregunta ocupa la cabeza de muchas personas, sobre todo cuando se dan casos cercanos como el sucedido durante esta semana en el sector de Zarcero.

Este fenómeno se debe a corrientes de aire muy violentas dentro de las nubes de tormenta, que no permiten que las gotas de agua se descongelen antes de llegar al suelo.

Así lo explicó el doctor Marcial Garbanzo, director de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica (UCR), en entrevista con Noticias Repretel.

¿Qué es el granizo?

El granizo lo podemos imaginar como gotas de lluvia que no tienen tiempo de descongelarse. Cuando las corrientes de aire suben con mucha fuerza, esas gotas se congelan arriba, donde la atmósfera es muy fría. Y si el aire desciende rápidamente, caen como pelotitas de hielo, según detalló el físico.

Garbanzo señaló que aunque pareciera un fenómeno inusual, ocurre con más frecuencia de lo que se cree, solo que a veces sucede en lugares sin testigos.

¿Dónde es más común que pase?

Las zonas más propensas son aquellas donde se desarrollan tormentas intensas, con mucha energía en la atmósfera.

El experto también compartió gráficos de las lluvias registradas esta semana, donde se observa fuerte actividad eléctrica y precipitaciones en varias regiones del país, incluyendo la Zona Norte, Alajuela y partes de Guanacaste.

“Esa sensación de que el techo se va a venir abajo es cuando el agua golpea con mucha violencia. Si cae agua líquida es porque el granizo logró derretirse antes de tocar el suelo. Si no, lo vemos rebotar como hielo”, explicó.

Puede revisar la entrevista completa en el video adjunto.