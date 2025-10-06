Por medio de un video, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio detalles sobre el allanamiento realizado el pasado viernes en una casa ubicada en Hatillo, en relación con la muerte de Kevin Kirby.

¿Qué allanamiento?

El pasado viernes, el OIJ realizó un allanamiento en una vivienda que es de interés en el caso. El objetivo de los agentes es determinar si en algún momento ahí estuvo Kevin Kirby.

¿Qué encontraron los agentes?

“De acuerdo a las diligencias realizadas, se logró extraer evidencia importante que fue remitida al complejo de Ciencias Forenses para el trámite correspondiente, a fin de identificar si los fluidos o residuos encontrados corresponden esta persona fallecida”, comentó Randall Zúñiga, director del OIJ.

También se logró determinar que en esta casa intentaron lijar paredes y limpiar parte de los apocentos, pero los agentes pudieron dar con los restos biológicos.

¿Por que habrían asesinado a Kevin Kirby?

“Podría ser que las personas que estaban alrededor de este sujeto intentaron sustraer alguna cantidad importante de dinero, en algún momento no se logró y esto fue lo que conllevó a la muerte del joven, en apariencia”, agregó Zúñiga.

Se espera el resultado de las evidencias para generar un hipótesis final.

Más detalles en la edición de mediodía de Noticias Repretel.