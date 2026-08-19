¿Por qué agosto es el mes más esperado por los vecinos de Barva?

La tradición de en Barva de Heredia se rige por un código de respeto que la comunidad ha inculcado generacionalmente: mientras los payasos andan para golpear a quienes participan activamente en los recorridos, existe una protección especial para los grupos más vulnerables.

Los vecinos se encargan de cuidar entre todos a niños, personas embarazadas y adultos mayores, asegurando que no reciban golpes durante las celebraciones.

Esta práctica refleja el espíritu comunitario de los barveños, quienes entienden que la fiesta es para disfrutarla con responsabilidad y consideración hacia todos los asistentes.