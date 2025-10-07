La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) dio a conocer las razones por las que Manfred Ugalde no pudo incorporarse anoche a la concentración de Selección Nacional.
El jugador tuvo una situación con su vuelo.
¿Qué fue lo que sucedió?
“Informamos que el jugador Manfred Ugalde no pudo llegar anoche al país porque el vuelo que lo trasladaba en horas de la noche desde Houston a Costa Rica tuvo que desviarse a Nicaragua por neblina”, expresó la FCRF.
¿Cuándo llegará el jugador a territorio nacional?
Estará incorporándose en las próximas horas.