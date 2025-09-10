Cuatro autobuses fueron intercepetados por la Policía de Tránsito este martes mientras trasladaban a niños hacia Cartago desde Turrialba.

Hechos

En apariencia, una empresa autobusera habría prestado el servicio de transporte especial para trasladar a los estudiantes en una excursión por la celebración del Día del Niño. Los vehículos no contaban con los permisos requeridos.

“A la hora en que se abordan estos autobuses, pues son buses que se encuentran inscritos en ruta, pero contaban con estudiantes, lo que son permisos especiales y se sanciona, y se retiran sus placas, para hacer los que es el abordaje de la boleta por conducir un vehículo con un transporte público ilegal“, comentó Andrea Segura, de la Policía de Tránsito.

Multas

Las autoridades aseguran que por transporte ilegal, la multa ronda los ¢126 mil. Este caso no es un hecho aislado, desde inicio de año se han hecho operativos masivos, donde se han detectado transportes escolares sin permiso.

Llamado a los padres y centros educativos

Se hace un llamado a centros educativos y padres de familia, para que verifiquen que los menores viajen en unidades autorizadas y al día con lo que exige la ley.