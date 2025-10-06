La negativa a entregar una importante suma de dinero sería el motivo detrás del asesinato de Kevin Kirby, un joven de 27 años cuyo cuerpo apareció el pasado 1.º de octubre en las márgenes del río María Aguilar.

Durante un allanamiento realizado en una vivienda de María Reina, Hatillo, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) encontraron rastros de sangre y otras evidencias que ahora se analizan para confirmar si corresponden al joven fallecido.

La investigación

Según la investigación preliminar, Kirby fue presuntamente llevado hasta esa vivienda mediante engaños. En el lugar, intentaron obligarlo a entregar una cantidad de dinero no especificada y, al negarse, lo asesinaron.

Por el momento, no hay personas detenidas mientras la investigación continúa. Kevin Kirby fue reportado como desaparecido el 26 de septiembre, luego de salir de una actividad familiar en Sabanilla de Montes de Oca.