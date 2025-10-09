La propuesta de reforma legal plantea imponer penas de 4 a 8 años de cárcel para las personas que formen parte de organizaciones criminales, como parte de una iniciativa para fortalecer el combate contra la delincuencia organizada.

Esta medida busca dotar al sistema judicial de herramientas más contundentes para enfrentar las estructuras delictivas que operan en el territorio nacional.

La discusión del proyecto continúa en la Asamblea Legislativa, donde se analizan diferentes criterios para determinar las sanciones adecuadas contra este tipo de delitos.