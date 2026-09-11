Ponga a prueba cuánto conoce Costa Rica desde el aire

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

Una nueva dinámica invita a los televidentes a poner a prueba cuánto conocen Costa Rica desde el aire, adivinando a qué personaje o zona del país pertenecen las imágenes que se muestran en pantalla.

La dinámica presenta fotografías aéreas de lugares como el río Celeste, el volcán Rincón de la Vieja, el faro de Herradura, el Chirripó, la catarata El Cabo, la isla Murciélago, Playa Carrillo, Uvita y Cabuya.

Los participantes y la audiencia en casa pueden hacer el ejercicio de reconocer cada rincón del país, demostrando que Costa Rica es un territorio lleno de paisajes únicos que merecen ser descubiertos y apreciados desde una perspectiva diferente.