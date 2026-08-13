Ponen en pausa proceso contra “Pecho de Rata” en Estados Unidos

Se puso en pausa por los próximos tres meses.

Documentos agregados al expediente de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, revelan que el proceso en contra del extraditado a los Estados Unidos se puso en pausa por los próximos tres meses.

¿Por qué?

Esto con la finalidad de que logre llegar a un acuerdo de culpabilidad a cambio de beneficios en la pena.

Negociación de Pecho de Rata con la DEA

El juez a cargo del caso concedió esa posibilidad y los abogados de López Vega entrarán en una negociación con agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) para llegar a un arreglo que podría beneficiarlo a cambio de información relevante de más sujetos ligados al tráfico internacional de drogas.