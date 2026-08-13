Documentos agregados al expediente de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, revelan que el proceso en contra del extraditado a los Estados Unidos se puso en pausa por los próximos tres meses.

¿Por qué?

Esto con la finalidad de que logre llegar a un acuerdo de culpabilidad a cambio de beneficios en la pena.

Negociación de Pecho de Rata con la DEA

El juez a cargo del caso concedió esa posibilidad y los abogados de López Vega entrarán en una negociación con agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) para llegar a un arreglo que podría beneficiarlo a cambio de información relevante de más sujetos ligados al tráfico internacional de drogas.