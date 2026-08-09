Fenómeno cambiará los efectos de la onda tropical que ingresará este lunes

La presencia del polvo del Sahara modificará los efectos de la onda tropical número 30, que llegará a Costa Rica este lunes. Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), este fenómeno reducirá la humedad y evitará que se presenten lluvias tan intensas.

Fuertes vientos continuarán

Para este domingo y el lunes se esperan vientos alisios fuertes, principalmente en el Valle Central, Pacífico Norte, cordilleras y, ocasionalmente, en la Zona Norte.

Las ráfagas podrían alcanzar entre 40 y 70 kilómetros por hora, mientras que en las zonas montañosas llegarían hasta los 95 kilómetros por hora.

Polvo del Sahara favorecerá el calor

La presencia del polvo del Sahara favorecerá condiciones más soleadas y temperaturas altas en ambas vertientes del país, debido a una disminución en la humedad.

Le puede interesar: Actriz de Harry Potter revela cuánto gana con su cabello en Only Fans



Aunque la onda tropical ingresará este lunes, los expertos no prevén lluvias tan intensas por la influencia de este fenómeno.

Precaución por vientos y mar picado

El IMN recomienda precaución en zonas montañosas ante la posibilidad de caída de árboles y tendido eléctrico.

Además, hace un llamado a las embarcaciones debido al mar picado, principalmente en el Golfo de Nicoya, Pacífico Norte y Pacífico Central.