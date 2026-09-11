(VIDEO) Policías toman jóvenes a macanazos tras violento pleito

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

Una pelea entre al menos tres jóvenes terminó con una intervención policial la noche de este jueves en Tuba Creek, en Matina de Limón.

Pelea continuó pese a presencia policial

Según muestran las imágenes registradas por testigos, los jóvenes se enfrentaron a golpes en las afueras de un local comercial.

Los oficiales llegaron al sitio para controlar la situación; sin embargo, los sujetos continuaron con el intercambio de golpes pese a la presencia policial.

Policías recurrieron a la fuerza

Ante la resistencia de los jóvenes para detener la pelea, los oficiales tuvieron que recurrir al uso de sus macanas para controlar la situación.

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El hecho quedó registrado en video y muestra el momento en que la intervención policial aumenta de intensidad hasta lograr controlar a los involucrados.

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