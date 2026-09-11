(VIDEO) Policías toman jóvenes a macanazos tras violento pleito

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Una pelea entre al menos tres jóvenes terminó con una intervención policial la noche de este jueves en Tuba Creek, en Matina de Limón.
Según muestran las imágenes registradas por testigos, los jóvenes se enfrentaron a golpes en las afueras de un local comercial.
Los oficiales llegaron al sitio para controlar la situación; sin embargo, los sujetos continuaron con el intercambio de golpes pese a la presencia policial.
Ante la resistencia de los jóvenes para detener la pelea, los oficiales tuvieron que recurrir al uso de sus macanas para controlar la situación.
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El hecho quedó registrado en video y muestra el momento en que la intervención policial aumenta de intensidad hasta lograr controlar a los involucrados.
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