Una familia vivió momentos de terror en Río Cuarto, Alajuela, cuando fue retenida por sujetos armados en su propia vivienda. Gracias a la rápida intervención de la Fuerza Pública, los oficiales lograron liberar a dos adultos y dos menores que permanecían amordazados.

Según informaron las autoridades, todo comenzó cuando un oficial detectó a un hombre con actitud sospechosa en el sector de Santa Rita. Tras darle seguimiento, los policías ingresaron a la vivienda y encontraron a la familia en condiciones de riesgo.

El lugar estaba revolcado y preparado para el robo, con dos vehículos listos para ser sustraídos y pertenencias de las víctimas cargadas en ellos.

De manera simultánea, la Fuerza Pública estableció cierres de carretera en la zona. En El Tigre de Sarapiquí, interceptaron una motocicleta con dos sospechosos que portaban un revólver calibre 22, celulares y una billetera perteneciente a las víctimas.

Los detenidos, identificados con los apellidos Venegas y Wilson, fueron remitidos a las celdas de la Policía Judicial de San Carlos, mientras la investigación continúa para esclarecer todos los detalles del asalto.