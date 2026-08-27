Esto es lo que se sabe del policía penitenciario desaparecido

La angustia crece para la familia de Marco Aurelio Valverde Padilla, un policía penitenciario de 56 años que permanece desaparecido desde hace 11 días en Acosta.

El hombre, quien tiene 27 años de laborar para el Ministerio de Justicia, fue visto por última vez la mañana del pasado 17 de agosto, cuando salió de su vivienda en San Martín de Turrujal con una mochila.

Una cámara captó sus últimos pasos

Un video obtenido por la familia muestra a Marco Aurelio caminando por una cuesta cerca de su casa. Después de ese momento, su familia perdió el rastro de él.

Según relataron sus familiares, una vecina lo llevó posteriormente hasta el centro de San Ignacio de Acosta, siendo este el último contacto conocido con el policía penitenciario.

“Como si la tierra se lo hubiera tragado”

Su hija aseguró a Noticias Repretel que la desaparición de su padre es extraña y dolorosa.

La familia desconoce hacia dónde se dirigía, qué llevaba dentro de la mochila y cuál pudo haber sido el motivo de su salida. Además, su teléfono no ha vuelto a ser contestado y, hasta ahora, no tienen ninguna pista sobre su paradero.

“No hay señales ni indicios de él. Se siente como si la tierra se lo hubiera tragado”, expresó una de sus hijas.

Salió de vacaciones y nunca regresó al trabajo

Marco Aurelio se encontraba de vacaciones desde el 3 de agosto y debía reincorporarse a sus labores el pasado 25 de agosto, pero nunca regresó.

Sus familiares aseguran que desconocen si su desaparición podría estar relacionada con su trabajo como policía penitenciario, ya que nunca les manifestó haber recibido amenazas ni tener algún temor.

“No tenemos absolutamente nada”

Durante los últimos días, sus hijas y otros familiares recorrieron comunidades repartiendo fotografías y consultando a vecinos en busca de cualquier información.

“Cada día que pasa es como días largos y noches cortas”, relató una de sus hijas, quien pidió a la población colaborar con la búsqueda.

La familia solicita que cualquier persona que crea haber visto a Marco Aurelio tome una fotografía, si es posible, y reporte la información a las autoridades, ya que aseguran que hasta el momento no cuentan con pistas que permitan conocer qué ocurrió con él.