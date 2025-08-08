Entre los bloques de la pared de un centro penitenciario, así lograron ubicar las autoridades, un teléfono celular, el cual era utilizado por personas privadas de libertad para comunicarse con el exterior.

Los hechos sucedieron en la cárcel Carlos Luis Fallas en Limón. Además, durante la inspección se incautaron de pequeñas dosis de droga, bebidas alcohólicas y armas blancas de fabricación artesanal.

Este hallazgo evidencia la forma en que los privados de libertad esconden dispositivos y otros objetos prohibidos dentro de las instalaciones.

Además, dos personas fueron detenidas y presentadas ante las autoridades judiciales, acusadas de intentar ingresar estupefacientes a centros penales.