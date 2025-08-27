Una situación realmente alarmante, la policía municipal de Montes de Oca encontró en un búnker en la calle de la amargura a una niña de 12 años que estaba reportada como desaparecida.

Imágenes tomadas por parte de la Policía revelan cómo sucedió el rescate, además de mostrar una estructura desordenada, llena de elementos en el suelo y en completo descuido, en donde habitaba la niña.

Los agentes de la policía municipal la encuentran en compañía de dos adultos, mismos que días anteriores habían identificado con la menor en un vehículo en las inmediaciones de la zona.

Autoridades confirman que la menor está en muy buen estado de salud, y la pusieron a salvo.

Esteban Rojas, miembro de la Policía, detalló los hechos, en declaraciones que puede encontrar en el video adjunto.